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Son Dakika: AB Komisyonu: AB onaylı aşıları yaptıranlara seyahat kısıtlaması kaldırılsın

03.05.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komiyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.

Son Dakika: AB Komisyonu: AB onaylı aşıları yaptıranlara seyahat kısıtlaması kaldırılsın

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı Kovid-19 aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını tavsiye etti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, AB vatandaşı veya AB ülkelerinde oturma izni olmayan kişilerin AB’ye mecburi olmayan seyahatlerinde uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının, aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka durumları göz önünde bulundurularak gevşetilmesi önerisinde bulundu.

Komisyonun önerisi üye ülkelerce kabul görürse AB tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarının iki dozunu da yaptıran kişiler AB ülkelerine seyahat edebilecek. Seyahatler için aşının ikinci dozunun yapılmasının üzerinden 14 gün geçmiş olması istenecek.

HANGİ AŞILAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

AB’nin şimdilik onayladığı aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson. Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor. Avrupa İlaç Ajansında (EMA), Curevac, Novavax ve Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreçleri de devam ediyor. Bu aşılar için henüz onay başvurusu yapılmadı.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) acil kullanım izni listesine ekleyeceği aşıları olanlara da seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği planlanıyor.

7 ÜLKEDEN AB'YE ZİYARET SERBEST OLACAK

Vaka sayısı az olan 7 ülkeden AB’ye serbest seyahatler de devam edebilecek. Bu ülkeler Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Çin. Çin’e mütekabiliyetin teyit edilmesi halinde izin verilmesi planlanıyor. Ayrıca bu ülkelerden gelenlere karantina uygulaması ve test zorunluluğu bulunuyor.

AB Komisyonu, bu ülkeler dışında başka ülkelerden de AB’ye gelişlere izin verilmesi için epidemiyolojik duruma ilişkin kriterlerin gevşetilmesini önerdi. Böylece salgın durumu olumlu seyreden ülkelerden de gelişler için kriterler yeniden belirlenebilecek.

AB Komisyonu, koronavirüsün varyantlarının ortaya çıktığını hatırlatarak bunlara karşı “acil fren” mekanizması önerdi. Bu kapsamda varyantların görüldüğü ülkelerden gelenlere çok hızlı şekilde kısıtlamaların getirilmesi mümkün olacak.

AB’ye mecburi seyahatlere ise kişilerin aşı olup olmadığına bakılmaksızın izin verilebilecek.

AB Komisyonunun önerisinin hayata geçebilmesi için AB üyesi ülkelerin temsil edildiği AB Konseyinde tartışılması kabul edilmesi gerekiyor. AB Konseyinin teklifi kabul etmesi durumunda öneriyi uygulamak üye ülkelere bırakılıyor. Ayrıca AB Konseyinin seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak ülkelerin bulunduğu listeyi 2 haftada bir güncellemesi öngörülüyor.

AŞI SERTİFİKASI GEREKECEK

AB’nin aşı sertifikasının hayata geçmesiyle aşı olunduğuna dair kanıtın sertifikalarda bulunması gerekecek. AB’nin aşı sertifikası teklifine göre, AB’ye seyahat edecek kişiler AB ülkelerinden aşı sertifikası almak üzere başvuru yapabilmesi öngörülüyordu. AB’nin aşı sertifikası yoksa AB tarafından tanınan bir sertifika da geçerli olabilecek.

AB’nin aşı sertifikası operasyonel olana kadar AB üyesi olmayan ülkelerden alınacak aşı olunduğuna dair belge, gerçek olması, geçerliliği ve tüm gerekli bilgileri içerip içermediği göz önünde bulundurularak kabul edilebilecek.

Aşı olan kişiler, beraberlerinde aşı olmamış çocuklarıyla seyahat edebilecek. Ancak çocukların son 72 saat içinde alınmış bir negatif test sonucu göstermeleri gerekecek. Üye ülkeler ayrıca ülkeye girişlerde çocukların tekrar test yaptırmalarını isteyebilecek.

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seyahat kısıtlaması Avrupa Birliği koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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