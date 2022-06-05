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SON DAKİKA: ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

05.06.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi.. ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı. Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğin belirtti.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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