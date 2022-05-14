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  4. Son dakika: ABD'de süpermarkette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü vaar

Son dakika: ABD'de süpermarkette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü vaar

14.05.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika haberine göre, ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: ABD'de süpermarkette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü vaar

Son dakika haberi... New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Buffalo Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi.

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8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği açıklanmadı.

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Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, saldırının internette canlı yayımlanmış olabileceğini ve saldırganın daha önce bir manifesto yayımlayıp yayımlamadığını soruşturdukları açıkladı. (AA)

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