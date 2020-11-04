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  4. Son dakika: ABD seçiminde flaş gelişme! Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek

Son dakika: ABD seçiminde flaş gelişme! Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 20:56 | Son Güncelleme

ABD'deki kritik seçimde yeni gelişme... ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya yöneticisi Wisconsin eyaletindeki oyların yeniden sayılmasını talep edecek.

Son dakika: ABD seçiminde flaş gelişme! Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek

ABD’de başkanlık seçiminde son düzlüğe geliniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya menajeri Bill Stepien, Wisconsin eyaletinde oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacaklarını duyurdu. Stepien, “Başkan, yeniden sayım talep edecek ve bunu hemen yapacağız” ifadelerini kullandı.

WISCONSIN’DE SON DURUM

Wisconsin’de son açıklanan verilere göre ABD Başkan Adayı Joe Biden yüzde 49,6, ABD Başkanı Donald Trump ise yüzde 48,9 oy aldı. Ancak Wisconsin’de Joe Biden’ın kazandığına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

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