Son dakika | 'Abdullah Öcalan' sözleriyle büyük tepki toplamıştı! Gözaltına alınan Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgü dolu sözlerle bahsetmiş, Yanardağ'ın o ifadeleri tepki çekmişti. Yanardağ, terörist Öcalan için "Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vesaire... Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yok. Kaldırılması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

2 SUÇTAN SORUŞTURMA

Bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle Yanardağ hakkında “Suçu ve Suçluyu Övme" ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılmış, Yanardağ gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

AA'nın aktardığına göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

