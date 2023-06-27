Şanlıurfa'da küçük çocuğa tacizi haber yapmıştı! Gazeteci Mehmet Yetim gözaltına alındı

Şanlıurfa'da küçük yaşta bir kız çocuğu, sokak ortasında 74 yaşındaki bir kişi tarafından taciz edilmişti. Görüntüler kısa sosyal medyada gündem olmuştu.

Sözcü'nün haberine göre Şanlıurfa'da gazeteci yapan Mehmet Yetim, olayı haberleştirdi. Valilik ise haberin üzerinden iki saat geçtikten sonra yaptığı yazılı açıklamada olayın 22 Haziran'da meydana geldiğini ve 74 aşındaki zanlının 23 Haziran'da tutuklandığını duyurup, yayın yasağı getirildiğini de kamuoyuyla paylaştı.

Yetim'in valilik açıklamasından iki saat önce yaptığı bir haberden dolayı yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

YETİM'İN GÖZALTINA ALINMASIYLA İLGİLİ CHP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yaptığı açıklamada, gözaltına tepki göstererek şunları ifade etti:

"Mehmet Yetim gazetecidir. Gazeteci halkın gözü kulağı ve sesidir. Daha önceden paylaşılmış ve aleniyet kazanmış bir videonun paylaşılması ile soruşturmanın hangi gizliliğini ihlal eder.

Gazeteci Mehmet Yetim gazetecilik görevini ifa etmiştir. TCK hükümleri uyarınca görevin ifası suç teşkil etmez. Gazetecinin göz altına alması basına ve halka verilen göz dağıdır. Orantısız bir uygulamadır. Şanlıurfa'da duyarlı basın mensubu olan sayın Mehmet Yetim'e yapılan işlem haksızdır, hukuksuz ve keyfidir. Basın susturulamaz."





