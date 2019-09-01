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Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır." diye konuştu.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Yargı Reformu Paketi'ne ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Gül'ün şunları ifade etti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır.

Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Yargı Reformu

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