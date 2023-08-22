SON DAKİKA: Aday olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan 'İstanbul' açıklaması... İsmi öne çıkmış, kulisler hareketlenmişti

Son dakika: Türkiye, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru giderken büyüşehirlerde hangi isimlerin aday olacağı merakla bekleniyor. CHP'de 'değişim' çağrısıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a yeniden aday olmak istediğini açıklarken; gözler AK Parti'nin adayının kim olacağına çevrildi.

SON DAKİKA | BAKAN KOCA AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MI?

Kulislerde pek çok isim konuşulurken, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da aday olacağı iddiası gündem yarattı. Söz konusu iddialar sonrası Bakan Koca'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Bakan Koca, "İstanbul'a aday mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

İşine odaklandığının altını çizen Bakan Koca "Gerçekten ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor. Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Başka bir gündemim yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi olursa ne yapacağı sorulan Bakan Koca, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi;

"Bu benim gündemimde değil. Cumhurbaşkanımızın gündeminde ne kadar olduğu hiçbirimizin bildiği bir durum değil. Senaryolar veya spekülasyonlar üzerine yorum yapmanın doğru olduğu kanaatinde değilim"

ERDOĞAN'DAN "İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?" SORUSUNA YANIT

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili soruya yanıt vermişti. Erdoğan "Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.



