HABER

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:08 | Son Güncelleme

Adıyaman Valiliği, Merkez Kuyucak Köyü bölgesinde güvenlik güçlerine takviyeye giden jandarma ekibinden 4 jandarmanın şehit olduğunu bildirdi. Valilik, 3 jandarmanın dost ateşiyle kazaen vurulduğunu açıkladı. Olayda 6 asker de yaralandı

Adıyaman Valiliği, 2 gün önce mermer ocağını basan PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen, 4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Askerlerden 1'inin zrhlı aracın geçişi sırasında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, 3'ünün ise dost ateşi sonucu şehit olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 1 kahraman jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz, sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur."

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu arada Valilik, olayla ilgili 8 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Şehitler ve yaralıların isimleri ise şöyle:

"Tuncay Doğan, Oğuzhan Tekerek, Aydın Özer, Kürşat Yılmaz şehit olurken, Coşkun Sönmez, Salih Aynacı, Mehmet Ali Karagöz, Doğan Bişkener, Barış Asker Kaya, Yusuf Çopur ise yaralandı".

DHA/İHA

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Kalp şeklindeki patates ilgi çektiKalp şeklindeki patates ilgi çekti
THY, Kurban Bayramı’nda 164 ek sefer düzenleyecekTHY, Kurban Bayramı’nda 164 ek sefer düzenleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman şehit

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Okuyucu Yorumları 16 yorum
Yazıklar olsun dost ateşi açanlar idam edilmeli.
Komedi
La havle vela kuvvet ne demek kazaen
yapmayin be dost atesi nedir cok uzucu bi durum.Allah gani gani rahmet etsin bayram ertesi duyulacak haber degil bunlar:(.
çok acı vatan saolsun allah rahmet eylesin
bu nedir ya yorum bile yapamıyorum söyleyecek söz bulamıyorum kelimeler kifayetsiz kalıyor
ahhh ahhh be kardesim tamam dikkatli olun da öyle bilip bilmeden rastgele ateş etmek olur mu? çevrede önlem alınıp istihbarat verilmeden birbirinden habersiz olur mu? profesyonel askerlik bu yüzden lazım.Şehitlerimize Allah'tan rahmet ,ailelerine sabırlar dilerim.İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz.
Bu jandarmaların dürbünü yokmu araç içindekileri görmüyolarmı diye sorarlarmı ? bence sormazlar. Yada telsizlerinin şarjımı bittimi diye sormazlar mı_? bence sormazlar. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.
HER ÖNÜNE GELENE SİLAH VERİR RÜTBE TAKARSAN BÖYLE SONUÇLAR KAÇINILMAZ OLUR.
ateş edenlerin eğitimini merak ediyorum korkudan içinde kimin olmadığı araca anca ateş ederler. yazık gerçekten allah rahmet eylesin.
Bedelli yapanlardan olsaydı keşke bu 4 kişi
Başlarında komutan yok mu nasıl dosy ateşi?
Dürbünleri ve gece görüşün yanı sıra haberleşme de mi sakat bre densizler?Ayrıca sahaya acemi çocuklarımızı sürmeyin yeter.Böyle çok vahim hatalar meydana geliyor.
nasıl yani.birbirlerinde haberleri yokmu.inanmıyorum.bu işte bir bit yeniği var.
Allah rahmet eylesin.
Allah şehitlerimize rahmet etsin. Yaralılara şifa versin
Diğer Haberler
Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.