SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor

Son dakika haberi: Ege, saat 12.56'dan beri peş peşe meydana gelen depremlerle sallanıyor. Son olarak AFAD, saat 17.02'de Aydın, Kuşadası'nda 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 6.70 km derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir'de de hissedilirken Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 15.0 km olarak açıkladı. İşte son dakika deprem haberiyle ilgili tüm detaylar ve AFAD'dan yapılan ilk açıklama...

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada "Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 17.02’de 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmiştir. An itibarıyla, olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 17.02’de 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmiştir.



An itibarıyla, olumsuz bir ihbar alınmamıştır.



Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2022

EGE PEŞ PEŞE DEPREMLERLE SALLANDI

Aydın, Kuşadası açıklarında saat 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından art arda depremler gerçekleşti. Ege Denizi'ndeki ilk depremden yaklaşık 15 dakika sonra, saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde ve saat 14.38'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Peş peşe yaşanan depremler Ege Bölgesi genelinde hissedilirken vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Deprem sonrası bazı şehirlerde elektrik kesintileri olduğu belirtildi.



