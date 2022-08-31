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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor

31.08.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gün içinde peş peşe gerçekleşen ve büyük panik yaratan Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyururken Kandilli ise 4.7 olarak açıkladı. Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir'de de hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor

Son dakika haberi: Ege, saat 12.56'dan beri peş peşe meydana gelen depremlerle sallanıyor. Son olarak AFAD, saat 17.02'de Aydın, Kuşadası'nda 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 6.70 km derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir'de de hissedilirken Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 15.0 km olarak açıkladı. İşte son dakika deprem haberiyle ilgili tüm detaylar ve AFAD'dan yapılan ilk açıklama...

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

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AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada "Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 17.02’de 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmiştir. An itibarıyla, olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

EGE PEŞ PEŞE DEPREMLERLE SALLANDI

Aydın, Kuşadası açıklarında saat 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından art arda depremler gerçekleşti. Ege Denizi'ndeki ilk depremden yaklaşık 15 dakika sonra, saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde ve saat 14.38'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Peş peşe yaşanan depremler Ege Bölgesi genelinde hissedilirken vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Deprem sonrası bazı şehirlerde elektrik kesintileri olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: İzmir ve Aydın beşik gibi sallanıyor! Ege Denizi'ndeki depremin ardından vatandaşlar kendini sokağa attı 'Çok fena sallandı'SON DAKİKA: İzmir ve Aydın beşik gibi sallanıyor! Ege Denizi'ndeki depremin ardından vatandaşlar kendini sokağa attı 'Çok fena sallandı'


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deprem
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