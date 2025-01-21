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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa'dan da hissedildi

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa'dan da hissedildi

21.01.2025 23:48
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Son dakika haberi: AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İzmir, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa'dan da hissedildi. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa'dan da hissedildi

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntı İzmir, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa'dan da hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, 1Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini yer aldı.

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ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir
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