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Son dakika: AK Parti'den asgari ücret teklifi

17.12.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, asgari ücretten damga ve gelir vergisini kaldıran teklif AK Parti tarafından TBMM’ye sunuldu.

Son dakika: AK Parti'den asgari ücret teklifi

Son dakika haberine göre AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

13 maddelik Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

İKİ VERGİ KALDIRILIYOR

Teklifle asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılıyor. Enerji üretimini teşvik etmek amacıyla meskenlerin çatı veya cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 10 kW’den 20 kw’ye çıkartılıyor. Katma Değer Vergisi ile ilgili değişiklikler öngörülüyor.

Teklifle, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda gelir fazlası ilgili idare bütçelerine eklenebilecek. Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri güvenli elektronik imzayla düzenlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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