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SON DAKİKA | AK Parti'den çarşamba günü için tüm Türkiye'ye merak uyandıran çağrı! Erdoğan canlı yayında duyuracak

04.10.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti'den çarşamba günü için tüm Türkiye'ye merak uyandıran çağrı geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup konuşmasının yeni bir aşama olacağını duyurdu. Çelik yaptığı açıklamada "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | AK Parti'den çarşamba günü için tüm Türkiye'ye merak uyandıran çağrı! Erdoğan canlı yayında duyuracak

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım merak konusu oldu. Tüm Türkiye'ye çağrıda bulunan AK Partili Çelik "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık" ifadelerine yer verirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup konuşmasının yeni bir aşama olacağını duyurdu. Çelik'in açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' çıkışına yanıt olarak yorumlandı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

GDFHD

HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

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Ömer Çelik ak parti

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