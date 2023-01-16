Son dakika: "Söz konusu değil" diyerek tarih verdi! AK Parti'den 'EYT' açıklaması: En geç...

İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Bu savcının açıklamasından şu çıkıyor: İsveç'te isteyen terör örgütü istediğini yapabilir, müttefik olmayı düşündüğü ülkelerin liderlerini ölümle tehdit edebilir. İsveç'te terör gruplarının birer hafta arayla 10-15 yaptığını düşünün. Bu eylemlerin her birinde bir AB ülkesinin liderinin sahte maketini yaparak asıldığı bir gösteriyi yaptığını düşünün. İsveç buna müsaade eder mi? Söz konusu bile değil. Bu konuda çifte standart açıktır.