Son dakika: "Söz konusu değil" diyerek tarih verdi! AK Parti'den 'EYT' açıklaması: En geç...

Son dakika haberi: AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantı. AK Parti Sözcüsü Çelik, toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
"BU KONUDA ÇİFTE STANDART AÇIKTIR"
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
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İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Bu savcının açıklamasından şu çıkıyor: İsveç'te isteyen terör örgütü istediğini yapabilir, müttefik olmayı düşündüğü ülkelerin liderlerini ölümle tehdit edebilir. İsveç'te terör gruplarının birer hafta arayla 10-15 yaptığını düşünün. Bu eylemlerin her birinde bir AB ülkesinin liderinin sahte maketini yaparak asıldığı bir gösteriyi yaptığını düşünün. İsveç buna müsaade eder mi? Söz konusu bile değil. Bu konuda çifte standart açıktır.
- Türkiye'nin yaklaşımı NATO'nun genişlemesinden yanadır tabii ki. Ama burada terörle mücadele konusunda işbirliğinin artması ve bu konuda ilkeli bir yaklaşım sergilenmesi şartıyla. Bazı müttefiklerimiz zaten NATO'da çeşitli terör gruplarına destek veriyorlar.
"İSVEÇ'İN YAPMASI GEREKEN, TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZLERİNİ TUTMASIDIR"
- Meclis Başkanımız doğru bir karar alarak İsveç Meclis Başkanının Türkiye ziyaretini iptal ettiğinde İsveç Meclis Başkanı bu eylemi son derece çirkin, üzücü bulduğunu ve buna karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi. İsveç'in yapması gereken, teröre karşı mükellefiyetlerini yerine getirmesi ve Türkiye'ye verdiği sözleri tutarak yoluna devam etmesidir.
6'LI MASAYA 'YÖNETİM MODELİ' TEPKİSİ: BÜYÜK DEVLET KRİZLERİ ORTAYA ÇIKARIR
- (6'lı masanın 'yönetim modeli' hakkındaki tartışmalar) Bu modelin nasıl uygulanacağına dair bir yaklaşım ortaya koydular. Kendi cumhurbaşkanı adaylarını şimdiden etkisiz eleman olarak konumlandırdıklarını gösteriyor. Devlet hayatı içerisinde ortak karar almanın mekanizmaları belli. Buradan demokratik bir şey çıkmaz.
- Buradan güçlendirilmiş bir parlamenter sistem de çıkmıyor. Bu model büyük devlet krizleri ortaya çıkaracak bir yaklaşımdır. O masaya liderlik eden, geçmişte parlamenter sistemin iyi işlemesini felç eden, her türlü vesayeti tahrik eden parti var.
EYT NE ZAMAN MECLİSE GELİR? "EN GEÇ..."
- (EYT ne zaman Meclis'e gelir?) Siyasi irade çıktı, karar verildi. Meclisin kendi çalışma takvimi içinde en hızlı şekilde sonuç alınacak. Bakanımız şubat ya da en geç martta almaya başlayacakları açıklamasını yapmıştı. Çalışmalar bu yönde devam ediyor. Hiçbir gecikme olmadan, seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil. Herkes müsterih olsun. Şubat, en geç mart ayında çözüme ulaşılmış olacak.
SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI: SİZE BİR ŞİFRE VERDİM
- (Seçim tarihi) Size bir şifre verdim, dedim ki 'Biraz geriye çekebiliriz ama bu erken seçim anlamına gelmeyecek.' Şimdi birkaç tarih konuşuluyor. Bu çerçevede biz tam olarak tarihini somutlaştırdığımızda sizinle paylaşırım. Çok kısa süreli olarak bir güncelleme söz konusu olacak.
SURİYE MESAJI: DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK