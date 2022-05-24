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Son Dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki! "Dış politikada ne zaman adım atsak..."

24.05.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gün içinde yaptığı açıklamada saat 22.00'yi işaret ederek "Kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız." notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan sert tepki geldi.

Son Dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki! "Dış politikada ne zaman adım atsak..."

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş, saat 22.00'yi işaret ederek, "Kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" demişti. Kılıçdaroğlu, saat 22.00'de sosyal medya hesabından "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında sert tepki gösterdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor.

Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası.

Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede.

Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor.

Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor.

Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus şudur. Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek.

AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır.

Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği şey sadece iftira atmak.

Kılıçdaroğlu hani belge açıklayacaktı?

Devletin kuruluşlarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar. Koskoca partileri böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar.

Burada açık kurumlar üzerinde iftira atarak kaçacak demek ahlaksızlıktır. FETÖ'nün darbe girişiminden kaçmamış ölümü göze almış bir Cumhurbaşkanına bu iftirayı yapmak ahlaksızlıktır. Aile kavramını bu şekilde sistematik bir şekilde hedefe koyması karşısında Türkiye'de ailesi olan bütün vatandaşlarımız gereken karşılığı verecektir. Sonra bize niye bu dili kullanıyorsunuz demesinler. Eğer biz gerekeni yapmazsak işimizi yapmamış oluruz.

Biz demokratik adap içerisinde bu mücadeleyi vereceğiz. Hiç kimse seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemez. Hiç kimse ailesine karşı ve resmen kanunlarla kurulmuş vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize sahip çıkmak için faaliyet gösteren vakıflara sanki bir terör örgütüymüş imasında bulunarak bu şekilde hedef gösterip mücadele etmeye kalkamaz. Biz buradaki mücadele konusunda deneyimliyiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Tamamıyla FETÖ'vari bir söylemdir. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da nasıl kaçtığını herkes biliyor.

Bunun hesabını yargı önünde verecektir. Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarıya çekti.

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