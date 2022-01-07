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Son Dakika: Akılalmaz dolandırıcılık! "Valilik size ev hediye edecek"

07.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Telefonla aradıkları A.Ö. (54) adlı kadını, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, "Banka yöneticileri FETÖ'cü. Paranızı bize teslim edin. Operasyon başarılı sonuçlanırsa valilik tarafından size ev hediye edilecek" diyerek para ve ziynet eşyalarını dolandıran 2 şüpheli yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Akılalmaz dolandırıcılık! "Valilik size ev hediye edecek"

Son dakika haberine göre Silifke ilçesinde yaşayan A.Ö.'yü telefonla arayan 2 kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Banka yöneticileri FETÖ'cü. Operasyon yapacağız, paranızı bize teslim edin. Operasyon sonrasında teslim edeceğiz. Operasyon başarılı sonuçlanırsa valilik tarafından size ev hediye edilecek" dedi. Paniğe kapılan A.Ö., bankadaki parasını çekti. A.Ö., eve gelip kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheliye 1 altın bilezik, 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 cumhuriyet altını, 2 altın yüzük, 1 altın kolye, 66 bin TL, 70 euro ile bin dolar olmak üzere toplam 125 bin TL tutarındaki nakit para ve ziynet eşyasını teslim etti. Durumdan şüphelenen A.Ö., polise giderek yaşadıklarını anlattı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Ö., polise haber verdi. A.Ö., şüphelilerin 40 bin TL daha almak için eve geleceklerini söyledi. Bunun üzerine evin çevresinde önlem alan ekipler, şüpheliler C.G. (30) ve E.İ.’yi (30) parayı aldıkları sırada suçüstü yakalandı.

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31 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden C.G.'nin, 'dolandırıcılık' ve 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından toplam 31 kaydının olduğu, ayrıca Mersin 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce ve Ankara Batı 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce 3 ayrı 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' dosyalarından hakkında yakalama emri bulunduğu ortaya çıktı. C.G.'nin üst aramasında da bir tabanca ele geçirildi.

E.İ.'nin de benzer dolandırıcılık suçları başta olmak üzere 5 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin
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