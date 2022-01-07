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Twitch'teki dolandırıcılık skandalı gündemden düşmüyor! "Bu, buz dağının sadece görünen yüzü…"

07.01.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes sosyal medya platformu Twitch'te dolandırıcılık yoluyla bir milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiği iddia edilen fenomenleri konuşuyor. Vurgunun bir milyondan çok çok fazla olduğunu düşündüğünü söyleyen Avukat Kürşat Ergün'ün iddiasına göre ise bu, sadece buz dağının görünen yüzü.

Twitch'teki dolandırıcılık skandalı gündemden düşmüyor! "Bu, buz dağının sadece görünen yüzü…"

Twitch isimli sosyal medya platformu, özellikle oyuncuların, izleyicilerle etkileşim kurarak yayın yaptığı bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Ahmet "Jahrein" Sonuç, Elraenn, Pqueen ve Kendine Müzisyen gibi yayıncılar, Türkiye’nin en çok izlenen Twitch yayıncıları arasındaydı. Ancak Twitch, uzun bir zamandır Türkiye'de yayın konusundaki önemli gelişmelerle değil, bir dolandırıcılık vurgunu ile gündemde.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, e-Spor ve video oyunu odaklı canlı yayıncılık platformu Twitch'de çalıntı kredi kartıyla bir milyon dolarlık (13,7 milyon TL) vurgun yaptıkları iddia edilen 40 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Aralarında Twitch fenomenlerinin yer aldığı şüphelilerin sorgusu sürerken Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ergün, Twitch'in sadece buz dağının görünen kısmı olduğunu iddia etti.

Twitch

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TWITCH İLK DEĞİL

Farklı sosyal medya platformlarında olayın daha da büyüyebileceğini belirten Ergün “Teknoloji geliştikçe suç yöntemleri de değişti. Bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle birçok suçun farklı mecralar üzerinden işlenmiş olduğunu gördük. Twitch ile bu durum ortaya çıktı ama daha öncesinde de değişik mecralarda bu tür faaliyetler yapılıyordu. Özellikle mali denetimlerden kaçmak amacıyla birtakım kara para aklama yöntemleri devreye girdi. Burada da menkul değerler, internet veya oyun mecralarında bir nevi değerli alım-atım aracı hâline dönüştürülüp insanlara gönderiliyor. Bunun için de fenomenler kullanılıyor” dedi.

“10 YILDAN FAZLA HAPİS ALABİLİRLER”

Bu tür operasyonların devam edeceğini aktaran Kürşat Ergün “Çok daha kapsamlı bir yapı olduğu kanaatindeyim. Farklı uygulamalara sirayet etme durumu olabilir. Vurgunun bir milyondan çok çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu, buz dağının sadece görünen yüzü… Az takipçisi olan kullanıcıların bile çok yüksek meblağlar aldığı görülüyor. Hesap hareketleri incelendiğinde bu paraların nasıl aklandığı ortaya çıkar. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) şu anda bir inceleme yaptığını biliyorum” diye konuştu. Söz konusu suçun, örgütlü suç kapsamında değerlendirilebileceğine de dikkat çeken Avukat Ergün “Bu durum, kara para aklama ve kredi kartları üzerinden bilişim sistemleri kullanmak marifetiyle dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir. Bunların aynı zamanda örgütlü biçimde yapıldığı da ortaya çıkarsa bu kişiler ciddi oranlarda cezalarla karşı karşıya kalacak. Hepsi bir arada değerlendirildiğinde 10 yılı aşkın ceza almaları mümkün” sözlerini sarf etti. Ergün, dolandırılmamak için vatandaşlara 'sanal kart' kullanma önerisinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık
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