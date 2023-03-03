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  4. SON DAKİKA | Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj! 'Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneceğiz'

SON DAKİKA | Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj! 'Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneceğiz'

03.03.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milleti İttifakı'nın dünkü toplantısı sonrasında bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş çıkışı gündemi bir anda değiştirdi. Akşener'in sözlerine "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" diyerek yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Videolu mesajında Kılıçdaroğlu "Sofra büyümek zorunda. Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz" dedi.

SON DAKİKA | Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj! 'Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneceğiz'

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü 6'lı masa toplantısı sonrasında bugün kurmaylarını topladı. Akşener toplantı sonrasında ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını söyleyerek İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık için çağrıda bulundu.

SON DAKİKA | AKŞENER'İN SÖZLERİNE KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Akşener'in sözlerine "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" diyerek ilk yanıtını veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videolu yeni bir mesaj paylaştı. Mesajında "Sofra büyümek zorunda" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz her şekilde Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz" dedi.

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Kılıçdaroğlu mesajında şunları ifade etti:

"Sevgili halkım. Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedik. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedik. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böyle gittikçe genişledi. Amaç yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 yıldır yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin, ama Erdoğanizm gelsin. Bu da olmaz. Tarihi sorumluluklarımız var. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Bana gelince. Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum ne için bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben, ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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