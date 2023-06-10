SON DAKİKA | Ankara'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama! MSB duyurdu "5 işçimiz şehit olmuştur"

Son dakika haberi: Ankara, Elmadağ’ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu.

SON DAKİKA: MSB DUYURDU '5 İŞÇİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR'

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

Patlamada, ilk edinilen bilgilere göre yaralılar olduğu belirtilirken ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirilmişti.

Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (AA/İHA)

Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Haluk Koşar, 5 kişinin enkaz altında olduğunu söylemişti.



