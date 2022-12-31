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  4. SON DAKİKA | Ankara Valiliği duyurdu! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 gözaltı

SON DAKİKA | Ankara Valiliği duyurdu! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 gözaltı

31.12.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan bir kişinin cinayetin faillerinden olduğunun değerlendirildiği belirtilirken diğer 2'sinin de olaya karıştığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ankara Valiliği duyurdu! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 gözaltı

Son dakika haberi: Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı. Alınan bilgiye göre, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara almıştı.

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Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırılmıştı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!


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