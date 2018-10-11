SON DAKİKA Arda Turan emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından gittiği hastanede tabancasının ateş alması nedeniyle emniyette

yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Olayda kullanılan silahı polise teslim eden Arda Turan ifadesinde "Ben de şikayetçiyim" dedi. Silahını incelemede olduğu kaydedildi. Arda Turan, eğlence mekanında burnunu kırdığı Berkay'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti. İkilinin Check-up servisi önünde tekrar tartıştıkları bu sırada Arda Turan'ın silahının ateş aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. İŞTE ARDA TURAN - BERKAY ŞAHİN OLAYININ YAŞANDIĞI HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ ŞARKICI BERKAY ŞAHİN'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Milli futbolcu Arda Turan ile ünlü şarkıcı Berkay'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer bir basın açıklaması yaptı. Mermer, çeşitli iddialarla gündeme gelen olaya ilişkin müvekkilinin şu ana kadarki açıklamalarının geçerli olduğunu söyledi. Arda Turan'ın, Berkay'ın tedavi olduğu hastanede üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun şu sıralarda emniyette ifade verdiğini açıkladı.

ARDA TURAN İLE BERKAY ŞAHİN ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavganın perde arkası ortaya çıkmıştı. İşte Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşananlarla ilgili şok detaylar... "Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e sözlü tacizde bulunmasının ardından sokakta kavga başlıyor. Berkay Şahin'in burnu kırılıyor. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre kavga geçmişe dayanıyor. Caner Erkin ile Arda Turan'ın arasındaki yakınlık nedeniyle ikili arasında geçmişe dayanan bir olay olduğu da ifade ediliyor. Arda Turan'ın, "Eğer karın burada olmasaydı bak ben sana ne yapıyordum" sözü üzerine Berkay, Arda'yı sokağa çağırıyor ve ilk kavga sokakta yaşanıyor. "HASTANEDE SİLAHLA 1 EL ATEŞ EDİYOR"

Berkay Şahin'in burnu kırıldıktan sonra hastaneye kaldırılıyor. Arda Turan ve beraberindeki arkadaşları sinirlerini alamamış bir şekilde hastaneye gidiyor. Kamera görüntülerinde Arda Turan hastane içerisinde Berkay'ın bulunduğu yere gidiyor ve arbede yaşanıyor. Arda Turan'ın elinde silah olduğu görülüyor ve silah 1 el patlıyor. Mermi çekirdeği polisler tarafından emniyete alındı ve inceleme başlatıldı.

TUTANAK ORTAYA ÇIKTI Olayın Özeti 10.10.2018 günü saat:13.30 sıralarında idaremiz özel hastanesinde silah ile ateş etme olayı olduğu bildirilmesi üzerine hastaneye geçilmiş, burada görevliler ile yapılan görüşmede 10.10.2018 günü saat:05.30 Sıralarında Arda TURAN ile Berkay ŞAHİN isimli şahıslar hastanenin acil servisine geldikleri, şahısların alkollü ve gergin oldukları Arda TURAN isimli şahsın belinde kabarıklık olduğu özel güvenlik görevlileri tarafından gözlenmiş, şahıslar görevlilere hitaben her hangi bir olumsuzluğun olmadığını söylemişler ve acile yakın yerde olan çekap servisine girmişler. Burada konuştukları esnada Murat DALKILIÇ isimli şahıs hastaneye gelmiş, şahıslar kendi arasında zaman zaman yüksek ve alçak sesle tartıştıkları, daha sonra Berkay ŞAHİN isimli şahsın muayenesi yapılmış,adlı rapor düzenlenmiş, ayrıca şahısların tartıştığı yerin çalışanları mesai başladığında zeminde ve fotokopi cihazında isabet ile mermi çekirdeği bulmuş,ancak yaşanan tüm olaylar her hangi bir polis merkezine bilgi verilmemiş, 10.10.2018 tarih ve 07.45 Saatli adli rapor incelendiğinde Berkay ŞAHİN isimli şahsın burnunun kırık olduğu tespit edilmiş, hastane görevlilerinin Arda TURAN isimli şahsın muayene edilmemiş olduğu tarafımıza beyan edilmiştir.