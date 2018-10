SON DAKİKA Arda Turan emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Olay esnasında hastanede amir konumunda özel güvenlik görevlisi Harun AKTAŞ isimli şahsın olduğu anlaşılmış, hastanenin kamera görüntüleri incelendiğinde Arda TURAN isimli şahsın elinde siyah renkli tabanca olduğu izlenmiş, silahın ateş alma anı kamerada tespit edilememiş, olayın gerçekleştiği zeminde yerde bir isabet, fotokopi makinesinde bir adet, ayrıca bir adet mermi çekirdeği olay yeri inceleme ekibi tarafından muhafaza altına alınmıştır.

Kasten yaralama olayının Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi Saf saf sokak N:39 Sayılı içkili eğlence yerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay günün Beşiktaş C.Savcısı Utku KİBRİTÇİOĞLU na anlatılmış,Kasten yaralama Silahla tehdit Ceraim verilmesi Arda TURAN isimli şahsın yakalanması,tabancanın bulunması için çalışma yapılmasını,Berkay ŞAHİN in Müşteki eşi Özlem ŞAHİN in ve Murat DALKILIÇ isimli şahısların Bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması,olay yeri inceleme yapılmasını,Kamera görüntülerinin alınmasını,hastanede olaya tanık olan personelin bilgi alınmasının yapılmasını,Müşteki Berkay ŞAHİN in eşi olan Özlem ŞAHİN in beyanında cinsel taciz mevzusu geçir ise bu konu ile ilgili tekrar C.Savcısından talimat alınmasını,konu ile ilgili gelişme olur ise tekrar C.Savcısından talimat alınmasını talimatlarını vermiş, ayrıca talimatın devamında hastanenin özel güvenlik görevlisi Harun AKTAY isimli şahsa Suç bildirmemekten ayrı bir tahkikat evrakı hazırlanmasını ikmalen gönderilmesi talimatlarını vermiştir.Müşteki Berkay ŞAHİN in Hastaneden darp edildiğine dair Doktor raporu temin edilmiş,tahkikata başlanmıştır.