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Son dakika: Asgari ücrete zam olacak mı? Hükümetten açıklama geldi!

19.05.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam olup olmayacağı merak konusu olurken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, son günlerde gündem olan 'asgari ücrete zam olacak' iddialarına ilişkin konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Asgari ücrete zam olacak mı? Hükümetten açıklama geldi!

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, basın mensuplarının asgari ücret ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Sözcü Çelik, "Tüm talepleri yakın bir şekilde takip ediyor ve değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete ilişkin şunları kaydetti:

"AK PArti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması, içeriklendirilmesi henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

NATO AÇIKLAMASI

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili konuşan Ömer Çelik, "Türkiye'nin terörizmle mücadelesine destek verilmedi" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"(İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanamaz."

"Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."

"(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği): PKK’yı YPG’yi temizlediğimiz bölgelerden sürekli çekilmemizi ifade ediyorlar. Türkiye açık bir talepte bulunuyor. NATO’ya yeni üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir."

"NATO’nun en büyük mücadelesi terörizmle olmalı. NATO’nun mantığı 'birimiz hepimiz için hepimiz birimiz içindir.'"

"Avrupa Polis Teşkilatı’nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç’in Suriye’nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor."

(DHA-İHA)

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Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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