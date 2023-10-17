SON DAKİKA | Ateşkes tasarısı BMGK'da reddedildi! Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı: 'En kısa zamanda bizi buradan çıkarın'

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken Gazze'de insani bir kriz yaşanıyor. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısının arttığı Gazze'de suyun tükendiği açıklandı. BMGK tarafından oylanan ateşkes tasarısı ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın 'hayır' oyuyla reddedildi. Öte yandan ABD Başkanı Biden'ın çarşamba günü İsrail'e gideceği belirtildi. İşte dakika dakika ayrıntılar...
06.30
15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin karar tasarısı oylandı.
Tasarı, 5 'evet' oyu alırken, 6 'çekimser' ve 4 'hayır' oyuyla reddedildi.
ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı.
Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınandı.
Rusya'nın tasarısına alternatif olarak Brezilya'nın ortaya koyduğu ve oylaması başka bir güne ertelenen tasarı ise "Hamas'ın terör saldırılarını" kınarken, ateşkes yerine "insani duraksama" talep ediyor.
BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 'evet' oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.
Oylamanın ardından açıklamada bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkesinin ortaya koyduğu tasarının tamamen insani olduğunu belirterek, BMGK'nin yine "Batı bloku"nun bencil siyasi çıkarlarına rehin edildiğini kaydetti.
Nebenzia, bölgedeki gerginliğin çok ciddi boyutlara ulaştığını ve tüm dünyanın bugün kanı durdurmak için BMGK'nin alacağı kararı beklediğini belirterek, "Batılı ülkeler bu beklentileri ezdi." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise Rusya'yı, tasarısını diğer ülkelerle istişare etmeden sunmakla suçladı.
"Tasarı Hamas'tan hiç bahsetmiyor. Hamas'ı kınamaktan kaçınarak Rusya masum sivillere gaddarca davranan bir terör örgütünün üstünü örtüyor." diyen Thomas-Greenfield, bunun korkunç bir hamle olduğunu kaydetti.
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour ise BMGK'yi 10 gündür Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişiye yönelik saldırıya karşı seyirci kalmakla suçladı.
İnsanların öldürüldüğünü, yaralandığını, yerlerinden edildiğini ve terörize edildiğini belirten Mansour, "Daha fazla Filistinliyi öldürmek İsrail'i daha güvenli kılmayacak." dedi.
Mansour, acilen üç alanda harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Halkımıza yönelik saldırılar acilen durdurulmalı, Gazze Şeridi'ne acilen engelsiz insani yardım erişimi sağlanmalı ve halkımızın zorla yerinden edilmesine engel olunmalı." diye konuştu.
Sivillerin her yerde korunması gerektiğinin altını çizen Mansour, "Çatışmanın bölgeye ve uluslararası alana yayılmasını engellemek istiyorsanız, o zaman katliamı durdurun." çağrısında bulundu.
06.10
Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.
Biden'ın "İsrail, bölge ve dünya için kritik bir zamanda" bu ülkeye gideceğini dile getiren Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail ile dayanışma mesajı vereceğini söyledi.
Blinken, Biden'ın, mevcut krizden istifade ederek İsrail'e saldırmak isteyebilecek üçüncü aktörlere bunu yapmamaları yönündeki mesajını yineleyeceğini kaydetti.
Biden'ın ayrıca Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde olacağını ifade eden Blinken, ABD Başkanı'nın ziyareti kapsamında ayrıca İsrail'in savaş hedefleri ve stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacağını aktardı.
06.00
UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleri paylaşıldı.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girdiğine ilişkin haberleri yalanladı. UNRWA'dan bir başka yetkili de yaptığı açıklamada, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti.
05.00
Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, ilişkilere değinerek, "İsrail istediği sürece iki ülke ilişkileri korunur. Anayasal ilkelerimiz bize uluslararası hukuka saygı duymasını öğretir ve emreder. Devletler arasındaki saygılı ilişkiler her zaman memnuniyetle karşılanır." ifadesini kullandı.
İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın ülkeden sınır dışı edilmediğini de hatırlatan Leyva, "İsrail Büyükelçisi'nin gönderileceğini söylemedim. Sözlerim o şekilde anlaşılmasın ancak Cumhurbaşkanı Petro'ya dair ifadelerinde kendisini nezakete ve saygıya davet ettim. Bunlar diplomatik ilişkilerde olmazsa olmaz zorunluluklardır." değerlendirmesinde bulundu.
Leyva, gün içindeki paylaşımında ise İsrail büyükelçisinin cumhurbaşkanına "kabalık" yaptığını belirtmiş ve özür dileyerek ülkeden gitmesini istemişti.
Petro'nun Filistin sorununa bakış açısı nedeniyle taraflar
04.00
Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, "Lübnan topraklarındaki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdık." dedi.
Saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermeyen sözcü, ayrıntıların daha sonra geleceğini söyledi.
03.00
Mısır Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Sisi'yi telefonla aradı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 15 Ekim'de Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerçekleşen görüşmede, Sisi ve Biden, sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti.
İki lider ayrıca, çatışmanın daha geniş bir alana yayılarak bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit etmemesi için durumun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.
02.00
Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın esiri tedavi ettiği görüldü.
Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı.
Kadın esir videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.
Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın esir, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." dedi.
Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın esir, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." diye konuştu.
01.00
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.
ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.
Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.