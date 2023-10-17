SON DAKİKA | Ateşkes tasarısı BMGK'da reddedildi! Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı: 'En kısa zamanda bizi buradan çıkarın'

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken Gazze'de insani bir kriz yaşanıyor. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısının arttığı Gazze'de suyun tükendiği açıklandı. BMGK tarafından oylanan ateşkes tasarısı ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın 'hayır' oyuyla reddedildi. Öte yandan ABD Başkanı Biden'ın çarşamba günü İsrail'e gideceği belirtildi. İşte dakika dakika ayrıntılar...

06.30

BMGK'DA İNSANİ ATEŞKES TASARISI REDDEDİLDİ

15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin karar tasarısı oylandı.

Tasarı, 5 'evet' oyu alırken, 6 'çekimser' ve 4 'hayır' oyuyla reddedildi.

ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı.

Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınandı.

Rusya'nın tasarısına alternatif olarak Brezilya'nın ortaya koyduğu ve oylaması başka bir güne ertelenen tasarı ise "Hamas'ın terör saldırılarını" kınarken, ateşkes yerine "insani duraksama" talep ediyor.

BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 'evet' oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

"BATILI ÜLKELER DÜNYANIN BEKLENTİLERİNİ EZDİ"

Oylamanın ardından açıklamada bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkesinin ortaya koyduğu tasarının tamamen insani olduğunu belirterek, BMGK'nin yine "Batı bloku"nun bencil siyasi çıkarlarına rehin edildiğini kaydetti.

Nebenzia, bölgedeki gerginliğin çok ciddi boyutlara ulaştığını ve tüm dünyanın bugün kanı durdurmak için BMGK'nin alacağı kararı beklediğini belirterek, "Batılı ülkeler bu beklentileri ezdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise Rusya'yı, tasarısını diğer ülkelerle istişare etmeden sunmakla suçladı.

"Tasarı Hamas'tan hiç bahsetmiyor. Hamas'ı kınamaktan kaçınarak Rusya masum sivillere gaddarca davranan bir terör örgütünün üstünü örtüyor." diyen Thomas-Greenfield, bunun korkunç bir hamle olduğunu kaydetti.

"KATLİAMI DURDURUN"

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour ise BMGK'yi 10 gündür Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişiye yönelik saldırıya karşı seyirci kalmakla suçladı.

İnsanların öldürüldüğünü, yaralandığını, yerlerinden edildiğini ve terörize edildiğini belirten Mansour, "Daha fazla Filistinliyi öldürmek İsrail'i daha güvenli kılmayacak." dedi.

Mansour, acilen üç alanda harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Halkımıza yönelik saldırılar acilen durdurulmalı, Gazze Şeridi'ne acilen engelsiz insani yardım erişimi sağlanmalı ve halkımızın zorla yerinden edilmesine engel olunmalı." diye konuştu.

Sivillerin her yerde korunması gerektiğinin altını çizen Mansour, "Çatışmanın bölgeye ve uluslararası alana yayılmasını engellemek istiyorsanız, o zaman katliamı durdurun." çağrısında bulundu.