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  4. Son Dakika: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına Dışişleri'nden sert tepki

Son Dakika: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına Dışişleri'nden sert tepki

18.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'nın başörtüsü kısıtlamasına onay vermesine tepki göstererek "Divanın başörtüsü kısıtlaması kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir. Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına Dışişleri'nden sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'nın başörtüsü kısıtlamasına onay vermesine tepki gösterdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir. Avrupa’yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandıracak bir nitelik taşımaktadır. Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz.

Ayrıntılar birazdan...


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Dışişleri Bakanlığı
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