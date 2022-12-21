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Son dakika | "Beraberce şahit olacağız" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Tepe taklak aşağı inecek

21.12.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada " Avrupa şu anda doğal gazda felaketler yaşıyor" derken doğal gazla ilgili "Karadeniz doğal gazını, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, yeni keşifler ve yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız" mesajını verdi. Erdoğan ayrıca "Önümüzdeki aylarda inşallah enflasyonun tepe taklak aşağı ineceğine şahit olacağız" ded

Son dakika | "Beraberce şahit olacağız" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Tepe taklak aşağı inecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı.

MUHALEFETE 'BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ' TEPKİSİ: TEKRAR ŞAHİT OLDUK

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak hazırladık ve inşallah öyle de uygulayacağız. Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri bütçe görüşmeleri sırasında da kifayetsizliklerini göstermeye devam etti. Cevabı defalarca verilmiş yalanları, iftiraları, çarpıtmaları temcit pilavı gibi tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına hep beraber tekrar şahit olduk.

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"AVRUPA ŞU ANDA FELAKETLER YAŞIYOR"

  • Enerjide kurulu gücümüzü 3 katından fazla artırarak 103 bin megawatt'ın üzerine çıkardık. Yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü hızla geliştirerek yüzde 65 seviyesine yükselttik. Avrupa şu anda doğal gazda felaketler yaşıyor. Doğal gazı 81 il dahil 685 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Karadeniz doğal gazını, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, yeni keşifler ve yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

  • Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı, rekabeti sürekli bize saldırarak örtmeye çalışsın. Milletimiz herkesi hakkın ve hakkaniyetin tartısına çıkartmayı, oradaki okkasına göre davranmayı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, vesayetin cenderesine, terör örgütlerinin vahşetine bırakmayan milletimize olan güvenimiz tamdır.

  • Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz ısrarla Türkiye'nin büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ekonomi programındaki tercihimiz sebebiyle bizi kıyasıya eleştirenler bile söylemlerini yumuşatmaya, kimileri hakkımızı teslim etmeye başladı.

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"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TEPE TAKLAK AŞAĞI İNECEK"

  • Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığın maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Önümüzdeki enflasyonun adeta tepe taklak aşağı ineceğine beraberce şahit olacağız.

  • 2023'ü hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun dönüm noktası haline getirelim istiyoruz.
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