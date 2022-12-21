Son dakika | "Beraberce şahit olacağız" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Tepe taklak aşağı inecek

Enerjide kurulu gücümüzü 3 katından fazla artırarak 103 bin megawatt'ın üzerine çıkardık. Yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü hızla geliştirerek yüzde 65 seviyesine yükselttik. Avrupa şu anda doğal gazda felaketler yaşıyor. Doğal gazı 81 il dahil 685 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Karadeniz doğal gazını, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, yeni keşifler ve yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı, rekabeti sürekli bize saldırarak örtmeye çalışsın. Milletimiz herkesi hakkın ve hakkaniyetin tartısına çıkartmayı, oradaki okkasına göre davranmayı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, vesayetin cenderesine, terör örgütlerinin vahşetine bırakmayan milletimize olan güvenimiz tamdır.