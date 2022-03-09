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Son dakika: Ayçiçek yağı taşıyan gemiler yolda! İşte gelecekleri tarih

09.03.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye'ye ayçiçek yağı getiren gemilerin yola çıktığı belirtildi. Gemilerden birinin 15 Mart'ta üçünün ise 17 Mart'ta Türkiye'de olacağı belirtildi.

Son dakika: Ayçiçek yağı taşıyan gemiler yolda! İşte gelecekleri tarih

Son dakika haberi: Ayçiçek yağı taşıyan 4 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerin 15 Mart ve 17 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin Türkiye'ye ulaşmak üzere Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladığını, ayçiçek yağı yüklü 3 geminin de Rostov Limanı'ndan kalkış yaptığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."

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