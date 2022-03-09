Son dakika: Ayçiçek yağı taşıyan gemiler yolda! İşte gelecekleri tarih

Son dakika haberi: Ayçiçek yağı taşıyan 4 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerin 15 Mart ve 17 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin Türkiye'ye ulaşmak üzere Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladığını, ayçiçek yağı yüklü 3 geminin de Rostov Limanı'ndan kalkış yaptığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."





