SON DAKİKA Az önce deprem mi oldu? 23 Kasım 2022 deprem nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gece yarısı uykuda depremi hisseden vatandaşlar Az önce deprem mi oldu? 23 Kasım 2022 deprem nerede, kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Deprem'in Düzce'de meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?



Az önce İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntıları Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Saat 04:08'de meydana gelen depremin merkezi Düzce Sarıdere Gölyaka olarak kaydedilirken büyüklüğü 6,0 derinliği ise 6,5 olarak belirtildi.

Depremde çevre iller şiddeti olarak sallandı. İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Ankara, Bolu, Edirne'de deprem hissedildi.

