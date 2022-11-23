Son dakika Düzce depremi kaç saniye sürdü? 23 Kasım Düzce depremi ölü, yaralı var mı?

Son dakika haberi... Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde çevre iller İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Ankara, Bolu, Edirne şiddetli olarak sallandı. Depremi hisseden vatandaşlar ise Düzce depremi kaç saniye sürdü? 23 Kasım Düzce depremi ölü, yaralı var mı? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte 23 Kasım 2022 Düzce depreminin tüm detayları...

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul ve Ankara'da şiddetli şekilde olarak hissedildi.

**23 KASIM DÜZCE DEPREMİ ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde Deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Bartın vilayetlerinde ekiplerimize herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Panik ile atlama dışında 112'ye henüz bilgi ulaşmamıştır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.



