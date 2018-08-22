Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki

ABD bir papazın etrafında dönüyor. Türkiye'yi ekonomik yönden, siyasi yönden kuşatmaya çalışıyor. Bütün bunları göz önüne alınca bazı konular üzerinde durmak gerekiyor. Bunlardan biri FETÖ, ikincisi PKK, üçüncüsü ise IŞİD. Türkiye'ye musallat olmuş bu terör örgütleri görülüyor ki küresel güçlerin himayesi altında. Bir papaz uğruna müttefiklik ilişkilerini gözardı edecek Trump'ın kafasında ne vardır? Bu bir papaz meselesi değildir. ABD darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an ABD'de kaçak olarak bulunan ve Türkiye'nin yargılamasından kaçırılmaya çalışılan 200'e yakın vatan haini vardır.