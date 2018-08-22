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Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli, Yunanistan'a hitaben "Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki bayram programının ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları:

  • ABD bir papazın etrafında dönüyor. Türkiye'yi ekonomik yönden, siyasi yönden kuşatmaya çalışıyor. Bütün bunları göz önüne alınca bazı konular üzerinde durmak gerekiyor. Bunlardan biri FETÖ, ikincisi PKK, üçüncüsü ise IŞİD. Türkiye'ye musallat olmuş bu terör örgütleri görülüyor ki küresel güçlerin himayesi altında. Bir papaz uğruna müttefiklik ilişkilerini gözardı edecek Trump'ın kafasında ne vardır? Bu bir papaz meselesi değildir. ABD darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an ABD'de kaçak olarak bulunan ve Türkiye'nin yargılamasından kaçırılmaya çalışılan 200'e yakın vatan haini vardır.

  • Yunanistan bir gün 9 Eylül'ü hatırlayacak hale gelmemelidir.
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli ABD

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YUNAN MAHKEMESİNİN DEMOKRASİYE,İNSAN HAKLARINA VE HUKUKA UYGUN KARAR VERDİĞİ KANISINDAYIM.TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ YARGI OLMADIĞI İÇİN İADE EDİLMEDİLER.
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