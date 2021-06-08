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Son dakika: Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

08.06.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Marmara Denizi'nde aylardır devam eden deniz salyası (müsilaj) ile ilgili "Deniz salyasının dibe indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Çevre felaketi ile karşı karşıya olduğumuz açıktır" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Marmara Denizi'nde baş gösteren, şu günlerde feci bir boyuta ulaşan deniz salyası istilası, çevre üzerinde bir kez daha, fakat daha kararlı, derinlikli düşünmemize yol açmıştır. Büyük oranda kirli su ve atıkların tesiri ile ortaya çıkan mikrobiyolojik varlıklar yoğun biçimde sahillerimize tutunmuştur. Bazı kıyı şeridinde insanlarımızın denize çıkışı bile salya baskını ile engellenmiştir.

"ÇEVRE FELAKETİ İLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ AÇIKTIR"

Deniz salyasının dibe indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Çevre felaketi ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Entegre çevre politikaları geliştirilmelidir. Tarım, çevre ve teknoloji politikaları eş zamanlı uygulanmalıdır. Sürdürülebilir bir hayat çevrenin yıkımı ile değil, imarı ve ihyası ile gerçekleşmelidir. Kirli bir denizin çevresinde sağlıklı hayat kurulamaz. Sahillerimizi işgal eden deniz salyası ile mücadelede alınacak tedbirlere samimiyetle destek vereceğimizi, yapılan ve yapılacak her çalışmanın yanında duracağımızı kararlılıkla ifade ediyorum. Siyasi partilere düşen öncelikli görev bu meseleyi istismar etmemektir. Siyasi rant hesabına kimse düşmemelidir.

Ayrıntılar birazdan...

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Devlet Bahçeli MHP

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