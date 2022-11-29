SON DAKİKA | Bahçeli'den gündem yaratacak kara harekatı açıklaması! 'Bütün hainler hedefimizdir, alayı silindir gibi biçilmelidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekatı ile ilgili olarak "Son günlerde maalesef bölücü terör örgütünün saldırılarında şehit olan kahramanlarımız yüreklerimize ateş düşürmüştür. Acıları acımız, sorulacak hesapları da namusumuzdur. Sınırlarımızda bütün hainler hedeflerimizdir. Canlı terörist bırakılmamalı, alayı silindir gibi biçilmelidir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

Zillet ittifakının ne cevabı cevaptır, ne siyaseti siyasettir. Başkaları günü birlik siyaset yapabilir, çıkarları peşinde koşabilir. Biz öyle yapamayız. Bizim aklımızın bütününde Türklüğün kıyamete kadar varoluşu vardır. Geride kalan hafta çalışmalarımıza başladık. Artık ev ev dolaşıyoruz, vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de düşüncelerimizi anlatıyoruz. 2023 için hedef birliği yapıyoruz.

Nerede bir insanımız varsa iradesine talibiz. Kimseyi ayırmadan herkesi kardeş görerek Cumhur İttifakı'nın muhteşem zaferine imza atacağız. Biz dün görevden kaçmadık, bundan sonra da kaçmayacağız. Biz oturduğu yerde ahkam kesenlerden olamayız. Özümüz ve gönlümüz sağlamdır.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT

Türkiye 2023 yılında terör belasından Allah'ın izniyle kurtulacak. Sabrımız kalmamıştır. Vatandaşlarımızın kanını akıtanlara bedeli ödetilecektir. Son günlerde maalesef bölücü terör örgütünün saldırılarında şehit olan kahramanlarımız yüreklerimize ateş düşürmüştür. Acıları acımız, sorulacak hesapları da namusumuzdur. Sınırlarımızda bütün hainler hedeflerimizdir. Canlı terörist bırakılmamalı, alayı silindir gibi biçilmelidir. Kaç gündür dikkatimizi çekmektedir. Dili olan, askerlik yapıp yapmadıkları belli olmayan yorumcu ve sözde uzman 'Türkiye'nin kara harekatı şu günde yapılacak' diyorlar. Hep aynı isimler, aynı simalar devamlı süretle gözümüzün içine sokulmaktadır. Türkiye'nin askeri stratejisini küçük akıllarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Bu edepsiz cibiliyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman kara harekatının yapılacağının dillendirilmesi güvenlik zafiyetidir, buna da sınır konulmalıdır. Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin teröristlere canlı kalkan olması, harekatı sekteye uğratmamalıdır. Dayatılan coğrafyaların sorgulanma vakti gelmiştir. Kandil'den Ayn el- Arab'a kadar teröristler havadan ve karadan temizlenmelidir. Güney sınırımızın emniyeti temel gündemimizdir. Kurt kendi işini kendi gördüğünden dolayı boynu kalındır. Kendi göbek bağımızı kesecek güçteyiz. Buradan Türk'e kefen biçmeye çalışanları uyarıyorum; yanlış hesap yapmayın, bununb bedelini Çanakkale'de ödediniz. Ey Türk ve Türkiye düşmanları; Türkiye'yi yenemezsiniz. Cumhur İttifak'ı ve MHP dimdik ayaktadır.

KONYA'DA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Fikir, ülkü, iyi kalp sahibi bir insan geleceğin ahlak mimarıdır. Nefes almak bile şükredeceğimiz bir nimettir. İnsan, Allah'ın en büyük ayetidir. Konya'da bir meczubun hayvanlarına yönelik saldırısı manevi değerlerin ayaklar altına alınmasının çok açık kanıtıdır. Her hayvan emanettir, tıpkı her insanın dünyada emanet olduğu gibi. Hayvanlara eziyet büyük bir vebaldir. Allah bütün canlılara merhamet edilmesini buyurmaktadır. Hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Sahipsiz gezen hayvanların da savunmasız insanlarımıza saldırıları da sık sık gözlenmektedir. Son zamanlarda yaşanan olayların varlığı hüznümüzü artırmıştır. Ne insanımızın hayatından taviz veririz ne de bir hayvana yapılan işkenceye sessiz kalırız.

"YENİ BİR ANAYASA HAZIRLAMAK MİLLİ VECİBEDİR"

2023 yılında yapılacak seçimlere çok sıkı bir hazırlık döneminden geçiyoruz. Bu sürece sandıkların açıldığı ana dek devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP olarak 4 Mayıs 2021 tarihinde cumhuriyetin 100. yıldönümü kucaklayacak yeni bir anayasa teklifini milletimizle paylaşmıştık. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Bu ilk aşamada konuşmak için müsait bir zeminin varlığına işarettir. Ancak sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna cevap aramaya gelince potansiyel anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak ütopya olarak görülmemelidir. Önümüzde tarih nehri akmaktadır. Elbette karar milletindir, irade milletindir fakat bizim de temsilciler olarak taşıdığımız sorumluluklarımız vardır. Artık uzlaşmak, yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir.

"ZİLLET İTTİFAKININ AKIL HOCASI HDP'DİR, PKK'DIR"

Önerimiz, önceliğimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir. Zillet ittifakının dün açıkladığı anayasa önerisi ölü doğmuş, dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. Birbirlerinin kulağını çekmek için pozisyon alanların anayasa hazırlaması bir hayaldir. Bunların kafası karmakarışıktır. Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak, devletin temellerine dinamit yerleştirmek, güçlenen Türkiye'ye pranga vurmaktır. Zillet ittifakı Türkiye'nin çivisi çıkarmak için zehirli önerilerini sıralamıştır. Zillet ittifakının hevesi kursağında kalacak, yayından çıkan ok gibi bir daha sandığa giremeyecektir. Zillet ittifakının akıl hocası HDP'dir, PKK'dır, terör yedekleridir.

"CAHİLLİĞN BUBİ TUZAĞIDIR"

Bunlardan hiçbir yok, hiçbir halt olmaz, olamaz. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir. Bugünkü temel hak ve hürriyetler hakim olmasaydı sokak aralarına kadar Türkiye'ye hakaret edenlere fırsat verilir miydi? Milletimizin sinir uçlarını zedeleyen küstahlıklar bu güruha bırakılır mıydı? Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanını tek dönemle sınırlayıp sembolik hale getirmek cahilliğin bubi tuzağıdır. Zillet ittifakı partilerine çağrım, gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Hezeyandan geri dönün, Türkiye'nin yanında durun, gelin bu milli şerefe siz de katkı verin.

"GELSİNLER BİR DE BUNU OKUSUNLAR"

6'sı birden dizilmiş anayasa takdimi yapıyorlar. 6'sını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz. Gelsinler bir de bunu okusunlar, bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe 6'sını birden atın. İşte size 6'ya karşı 2, bu Cumhur İttifakı demektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaşaması için AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Anayasa metinleri burada buluşursa Türkiye yepyeni bir anayasaya yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kavuşmuş olacaktır. Bunların bir uykusunu da kaçırayım; 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Biz 1 dönemi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz. İki yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek."



