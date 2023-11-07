Son dakika | Bahçeli'den ilk yorum geldi! 'Hançer' çıkışını hatırlatıp "Kılıçdaroğlu'nun bilmesi gerekiyordu" dedi

Hiçbir engel yolumuzu kesemeyecek. Hiçbir saldırı milletimize hizmet aşkımızı soğutamayacak. MHP olarak stratejik hedeflerimizi isabetle belirledik. Siyasi mücadelede muhalefet partilerine göre bir adım önde olmamızın esası ve sırrı da burada. Gelişmeler hakşinas bir olgunlukla, hakiki bir fikir kuvvesiyle, hakkaniyetli, saygılı bir üslupla yorumlamak, tıkanmaları aşmak için yeni yollar açmak başlıca gayemiz.