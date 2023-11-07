Son dakika | Bahçeli'den ilk yorum geldi! 'Hançer' çıkışını hatırlatıp "Kılıçdaroğlu'nun bilmesi gerekiyordu" dedi

Son dakika haberi: MHP'nin TBMM grup toplantısında Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarış da vardı. Bahçeli, "Seçime sırtımda hançerlerle girdim" şeklinde gündem yaratan bir çıkışa imza atan Kılıçdaroğlu'na "O hançer tutan ellerin yanına, yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu" sözleriyle yanıt verdi.
"HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİDİR"
İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:
- Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine, bir toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir. Gönül verdik ülkemize, gönül kazanmak, gönüller almak istiyoruz. Biliyoruz ki gökten düşenin parçası bulunur da gönülden düşenin bulunamaz. Bugün hepimizin öncelikli görevi dünyadaki gelişmeleri kavramak ve insanlığın ortak geleceğine ilişkin yapıcı, iyi niyetli, adil, sorumlu ve sağduyulu teklifler getirmektir. Daha huzurlu, daha güvenli, daha gelişmiş, daha mamur, daha müreffeh bir Türkiye önceliğimizdir.
"BUNDAN SONRA DA YERİMİZDE DURMAYACAĞIZ"
- MHP ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu bir gelecekle buluşturmanın arayış ve amacıyla yeni yüzyıla hazırlanıyor. Siyasi çalışmalarımız istikrarlı, iddialı ve itinalı ölçülerde devam etmektedir. 14 Ekim 2023 tarihinde başladığımız 2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu Genişletilmiş Bölge İstişare toplantılarımızın 5 Kasım tarihi itibarıyla 44 ilimizi kapsayacak şekilde altıncısını yapmış bulunuyoruz. Bundan sonra da yerimizde durmayacağız, gevşemeye prim vermeyeceğiz, atalete düşmeyeceğiz.
"MUHALEFET PARTİLERİNDEN BİR ADIM ÖNDE OLMAMIZIN SIRRI BURADA"
-
Hiçbir engel yolumuzu kesemeyecek. Hiçbir saldırı milletimize hizmet aşkımızı soğutamayacak. MHP olarak stratejik hedeflerimizi isabetle belirledik. Siyasi mücadelede muhalefet partilerine göre bir adım önde olmamızın esası ve sırrı da burada. Gelişmeler hakşinas bir olgunlukla, hakiki bir fikir kuvvesiyle, hakkaniyetli, saygılı bir üslupla yorumlamak, tıkanmaları aşmak için yeni yollar açmak başlıca gayemiz.
- Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı asla bahis konusu yapmadık, pazarlık malzemesi görecek kadar alçalmadık. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de asla bakmayız!
KILIÇDAROĞLU'NA 'HANÇER' YANITI
- CHP'nin kurultayında genel başkanlık yarışını kaybeden sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım' itirafı miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına, yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu.
CHP'DEKİ GENEL BAŞKAN DEĞİŞİMİNE İLK YORUM
-
CHP'deki genel başkan değişimi bizim konumuz ve gündemimiz değildir. Kurultay delegeleri kararını vermiş, bize de saygı duymak ve hayırlı olsun demek düşmüştür. Üzüldüğümüz husus, Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Kalem selamdan, selam kelamdan önce gelir. Selam Allah'ın selamıdır ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Cumhuriyet'in ve CHP'nin 100. yılında genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi PKK'yı, kahpe pusuları, kanlı saldırıları, bölücülüğü selamlamaktır. İlk tuğla yanlış konmuş, ilk düğme yanlış iliklenmiş, ilk adım boşluğa atılmıştır. CHP'nin 38. Büyük Kurultayı'nda Kuvayımilliye reddedilmiş, Milli Mücadele inkar edilmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri yok sayılmıştır. Biliniz ki bu tiplerden millete ve ülkeye hayır gelmez.
-
CHP yönetimine diyorum ki, Selahattin Demirtaş teröristtir. HEDEP bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otudur. Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir.
- Medeni ülkelerin hepsi Gazze’deki yıkım karşısında üç maymunu oynuyor. Filistin’de dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katledilmesine sessiz kalamayız.
TÜRK DEVLETLERİNİ BİRER BİRER SELAMLADI
- CHP'nin kongresinde selam verirsin, bizim de selamımız Türk ve İslam yurtlarına gitsin. Onlar hainleri selamlasın, biz Türk devrini gururla, onurla, ayakta hep birlikte selamlayalım. Türk devrinin mimarları sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, gözlemci ülkeler olan Türkmenistan cumhurbaşkanı ile Macaristan başbakanına en derin hislerimle teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk Devleti'nin önümüzdeki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinde gözlemci üye statüsünde yer alacağına inanıyorum.
BAKAN FİDAN - BLINKEN BULUŞMASI
- Hakan Fidan’ın, Blinken’a simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son derece anlamlı ve önemlidir.