Blinken sarılmak için hamle yaptı... Bakan Fidan'dan karşılık gelmedi! Karşılama sırasında dikkat çeken anlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile beraberindeki heyet, gece saatlerinde siyasi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde ABD'li mevkidaşını baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'nda karşıladı.

Kapıda tokalaşarak görüntü veren Fidan ile Blinken, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Ancak o karşılamada kameralara yansıyan bir an dikkat çekti.

FİDAN, BLINKEN'IN SARILMA HAMLESİNE KARŞILIK VERMEDİ

Söz konusu görüntülerde, Bakan Fidan'ın Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermediği görüldü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.





