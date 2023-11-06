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  4. Blinken sarılmak için hamle yaptı... Bakan Fidan'dan karşılık gelmedi! Karşılama sırasında dikkat çeken anlar

Blinken sarılmak için hamle yaptı... Bakan Fidan'dan karşılık gelmedi! Karşılama sırasında dikkat çeken anlar

06.11.2023 13:02 | Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geldi. Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından karşılandı. Ancak o görüşmeye, karşılama sırasında yaşanan bir an damga vurdu. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda, Blinken'ın Fidan'a sarılmak için hamle yaptığı ancak Fidan'ın, Blinken'ın bu hamlesine karşılık vermediği ve iki mevkidaşın yalnızca tokalaştığı görüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile beraberindeki heyet, gece saatlerinde siyasi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde ABD'li mevkidaşını baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'nda karşıladı.

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Kapıda tokalaşarak görüntü veren Fidan ile Blinken, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Ancak o karşılamada kameralara yansıyan bir an dikkat çekti.

FİDAN, BLINKEN'IN SARILMA HAMLESİNE KARŞILIK VERMEDİ

Söz konusu görüntülerde, Bakan Fidan'ın Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermediği görüldü.

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Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antony Blinken Hakan Fidan

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