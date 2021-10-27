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Son Dakika: Bakan Akar ile ABD'li mevkidaşı Austin telefonda görüştü

27.10.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son Dakika: Bakan Akar ile ABD'li mevkidaşı Austin telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

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Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle görüşme yapacağı hatırlatılarak özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin soruyu da yanıtlamıştı.

Erdoğan, Roma'nın gündemi ile Glasgow'un gündeminin şu anda değişmiş gibi gözüktüğüne işaret etmiş ve şunları söyledi:

"Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabii ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabii ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler… Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabii benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız." (AA)


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Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar
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