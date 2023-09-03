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  4. Son dakika | Bakan Fidan'dan Suriye ile iş birliği mesajı! 'Bunlar biz için olmazsa olmaz' diyerek açıkladı

Son dakika | Bakan Fidan'dan Suriye ile iş birliği mesajı! 'Bunlar biz için olmazsa olmaz' diyerek açıkladı

03.09.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye hükümetinden Türkiye'nin iş birliği beklentisini açıklarken "Bunlar bizim için olmazsa olmaz konular" dedi ve İran ile Rusya'nın da katılımıyla tartışmaların 4'lü formatta ele alındığını belirtti. Bakan Fidan ayrıca Irak'ın Kerkük kentinde yaşanan gerilime ilişkin "Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz" mesajını verdi.

Son dakika | Bakan Fidan'dan Suriye ile iş birliği mesajı! 'Bunlar biz için olmazsa olmaz' diyerek açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Fidan bugün İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya gelmişti. Gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından bakanlar kameraların karşısına geçti.

"SURİYE'DEN BEKLENTİLERİMİZ NET"

Ortak basın toplantısında Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Türkiye olarak Suriye konusundaki pozisyonumuz net. Suriye hükümetinden ve onlarla yapacağımız iş birliğinden beklentimiz net. Ülkemizdeki mültecilerin sağ salim ülkelerine geri dönmesini Suriye hükümetinin temin edici adımlar atması, ilave mültecilerin ülkemize gelmesini önleyecek tedbirler alınması. Son olarak da özellikle PKK terörünü yok etmede ülkemizle iş birliğine önem vermesi ve PKK terörünü Suriye gündeminden çıkarma yolunda bizimle çalışması. Bunlar bizim için olmazsa olmaz konular. Özellikle İran ve Rusya katılımıyla 4'lü formatta konularımızı tartışıyoruz.

KERKÜK'TE YAŞANAN GERİLİM

  • Kerkük etnik ve mezhepsel kompozisyon olarak Irak'ın küçük bir modelini teşkil ediyor. Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın bütününe doğrudan etki etmektedir. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşamanın sembolü olarak görüyoruz. Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz. Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz.
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise şunları kaydetti:

  • Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık.

  • Suriye konusunu ele aldık. Güvenlik konusunda Türkiye’nin endişelerini ele aldık. Ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyorum. Diplomasi yoluyla hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin terörizm, mülteciler ve sınır güvenliği gibi konuları çözülebilir.

  • 300 milyar Euro ticaret hacmi var. Bu ticaret hacmini ekonomik alanda artırmayı hedefliyoruz. İlim, teknoloji, enerji, turizm, kültür ve spor gibi birçok alanda işbirliğini vurguladık.
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Anahtar Kelimeler:
İran Hakan Fidan

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