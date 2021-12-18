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  4. Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı

Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı

18.12.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftalık vaka haritasını paylaştı. 4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il; Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta oldu. 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta."

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İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

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Sağlık Bakanlığı
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