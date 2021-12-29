Son dakika: Bakan Koca Turkovac aşısını canlı yayında yaptırdı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Turkovac aşısını olmak için şehir hastanesine gitti. Bakan Koca aşısını canlı yayında yaptırdı...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Yerli aşımızı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. Turkovac son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safasına gelen ilk yerli aşımız oluyor. Ben bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı özellikle hatırlatma dozlarını Turkovacla yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Yarından itibaren özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak.

Ayrıntılar geliyor...





