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Son Dakika: Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

10.08.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Milas'ta devam eden yangınlarla ilgili, "Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

Bakan Pakdemirli, "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son duruma ilişkin Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi.

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Muğla Bekir Pakdemirli
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