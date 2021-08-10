Son Dakika: Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

Bakan Pakdemirli, "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son duruma ilişkin Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi.
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