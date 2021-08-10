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Muğla Seydikemer'de orman yangını

10.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Öte yandan Milas'taki yangının 11'inci gününde alevler Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında ilerlemeye devam ederken, müdahale hem karadan hem de havadan devam ediyor.

Muğla Seydikemer'de orman yangını

Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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MUĞLA'DAKİ YANGINLARDA SON DURUM

Muğla Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi. Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki yangın, kontrol altına alındı. Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne yöneldi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili olan yangında onlarca ev küle döndü.
Bayırköy Mahallesi'ndeki yangında ise alevler Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santral çevresinde önlemler arttırıldı. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleriyle yüzlerce personel hazır bekletildi. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandı, hendekler kazıldı, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletildi. Orman ekipleri yangına set çekerken, alevlerin yüksek kesimlerden aşağılara inmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yangında 11'inci güne girilirken, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevlere havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan da 55 arazöz, 40 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye görevlisiyle müdahale sürüyor.

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(AA/DHA)

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