Son Dakika! Bakan Selçuk: Tüm öğretmenlerimizin aşı randevuları tanımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.



Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler.



Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2021

"BUGÜNE KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI"

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıklamıştı.

BAKAN KOCA: YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılamasıyla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." açıklamasını yapmıştı.



