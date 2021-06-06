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  4. Son Dakika! Bakan Selçuk: Tüm öğretmenlerimizin aşı randevuları tanımlandı

Son Dakika! Bakan Selçuk: Tüm öğretmenlerimizin aşı randevuları tanımlandı

06.06.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının tanımladığını belirterek "Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Bakan Selçuk: Tüm öğretmenlerimizin aşı randevuları tanımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

"BUGÜNE KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI"

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıklamıştı.

BAKAN KOCA: YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılamasıyla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." açıklamasını yapmıştı.


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Öğretmen Ziya Selçuk koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Milli Eğitim Bakanı
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ya iyi yatsınlar diye demi adamlar zaten çalışmıyor 3 ay yaz yine yatış neden öncelikli
çok güzel hayırlı olsun. fakat sitem etmeden geçemeyeceğim, 3 ay yatacak olanlar mi öncelikli yoksa 1000 2000 kişilik biz fabrika işçilerini, saygılarımla.
e sen 8 ay öncede öle demiştin. biz nasıl inanalım size... nasıl güvenelim size..siciliniz bozuk sayın bakan. hükümetçe hemde bozuk..

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