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SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

02.11.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kameraların karşısına geçip operasyon detaylarını anlatarak sabah 05.00'te başlayan operasyonda 130 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak "4 aylık çalışma sonucunda 130 uyuşturucu satıcısı, sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde 05.50'de gözaltına alınmıştır." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

130 KİŞİYE GÖZALTI

"Osmaniye'de kökünü kurutma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

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