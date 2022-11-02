SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak "4 aylık çalışma sonucunda 130 uyuşturucu satıcısı, sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde 05.50'de gözaltına alınmıştır." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

130 KİŞİYE GÖZALTI

"Osmaniye'de kökünü kurutma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

