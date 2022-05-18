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Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 kadın terörist yakalandı

18.05.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın teröristin yakalandığı duyuruldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 kadın terörist yakalandı

Son dakika haberi: Suriye Afrin’de canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu bilgisi alınan 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı. İçişleri Bakanlığının açıklamasında "Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

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İŞTE ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrin’e geleceği bilgisi elde edildi.

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Düzenlenen operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

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Teröristlerin üzerinde yapılan aramada uzaktan kumandalı 5,6 kilogram ağırlığında C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildiği öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Dün de Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda canlı bomba eylemi hazırlığında olan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alınmıştı. Önceki gün ise Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda canlı bomba Beşşar El Mizhen hücre evine yapılan baskınla yakalanmıştı.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA | DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı! Son iki günde ikinci canlı bomba operasyonu...SON DAKİKA | DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı! Son iki günde ikinci canlı bomba operasyonu...


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İçişleri Bakanlığı
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