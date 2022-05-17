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SON DAKİKA | DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı! Son iki günde ikinci canlı bomba operasyonu...

17.05.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda canlı bomba eylemi hazırlığında olan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı. Dün de Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda canlı bomba Beşşar El Mizhen hücre evine yapılan baskınla yakalanmıştı.

SON DAKİKA | DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı! Son iki günde ikinci canlı bomba operasyonu...

Son dakika: Dün gerçekleşen Şanlıurfa'daki operasyonun ardından bugün de Bursa'da bir canlı bomba daha yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud'un yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

SON DAKİKA: BURSA'DA CANLI BOMBA EYLEMİ HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı."

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DÜN DE ŞANLIURFA'DA CANLI BOMBA YAKALANMIŞTI

Dün de büyük kentlerde sansasyonel eylem hazırlığında olan “Ebi Enes El Kahtani” kod adlı DEAŞ’lı canlı bomba Beşşar El Mizhen, Şanlıurfa’da yakalanmıştı.

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Operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirilirken, el konulan bir “flash bellek”in incelemesinde DEAŞ’ın eylem hücresi ve canlı bombaların ismine ulaşılmıştı.

SON DAKİKA | DEAŞ'lı 'canlı bomba' Şanlıurfa'da yakalandı! Eylem hazırlığındaydı...DEAŞ'lı 'canlı bomba' Şanlıurfa'da yakalandı! Eylem hazırlığındaydı...

Şanlıurfa Emniyet TEM ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan “Ebi Enes El Kahtani” kod adlı DEAŞ’lı Canlı Bomba Beşşar El Mizhen’i örgütün hücre evinde yakalanmıştı.

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