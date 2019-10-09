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YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 21:00 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör örgütü mensuplarında paniğe yol açtı.

GÖZYÜZÜNDE SİYAH BULUTLAR OLUŞTU

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) aracılığıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rasulayn PKK YPG

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