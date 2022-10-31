Son Dakika: Bartın'daki maden kazasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Bartın'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi kahreden maden kazasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki 24 kişinin adliyeye sevkleri tamamlandı. Savcılık tarafından ifadesi alınan 6 kişi serbest kalırken 2 mühendis tutuklandı.
Son dakika haberi: Bartın'da gözaltındaki 24 kişinin adliyeye sevkleri tamamlanırken, savcılıkça ifadesi alınan 6 kişi serbest kalırken, 2 maden mühendisi tutuklandı. 16 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor. (İHA)
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