HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bartın'daki maden kazasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

Son Dakika: Bartın'daki maden kazasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

31.10.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bartın'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi kahreden maden kazasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki 24 kişinin adliyeye sevkleri tamamlandı. Savcılık tarafından ifadesi alınan 6 kişi serbest kalırken 2 mühendis tutuklandı.

Son Dakika: Bartın'daki maden kazasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Bartın'da gözaltındaki 24 kişinin adliyeye sevkleri tamamlanırken, savcılıkça ifadesi alınan 6 kişi serbest kalırken, 2 maden mühendisi tutuklandı. 16 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daday’da 1 haftada 2 vaşak ölü bulunduDaday’da 1 haftada 2 vaşak ölü bulundu
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar ettiTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar etti
Türk lirasına büyük saygısızlık!Türk lirasına büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
Bartın Maden

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

Hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

İlginizi Çekebilir

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.