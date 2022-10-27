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  4. Son dakika: Bartın'daki maden faciasında flaş gelişme! 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı

Son dakika: Bartın'daki maden faciasında flaş gelişme! 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı

27.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye'yi hüzne boğan Bartın'daki maden faciasında yeni bir gelişme yaşandı. 41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin ise yaralandığı maden patlamasına ilişkin Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bartın'daki maden faciasında flaş gelişme! 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı

Son dakika haberi... Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi’nde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir."

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NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Maden

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