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SON DAKİKA | Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Özgür Kavi ile cinsel ilişkiye giren kadın hakkında yakalama kararı

11.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye girenlerin görüntüsü gündem olmuştu. Davada tutuklu bulunan Özgür Kavi "Söyleyecek çok şeyim var ama söyleyemiyorum" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Kavi ile cinsel ilişkiye giren Carmen Maria T. hakkında yakalama kararı çıkarttı.

SON DAKİKA | Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Özgür Kavi ile cinsel ilişkiye giren kadın hakkında yakalama kararı

Son dakika: İstanbul Bebek Sahili'nde geçtiğimiz yıl kaydedilen bir görüntü gündem olmuştu. Sahilde bir çift, kimseye aldırmadan güpegündüz cinsel ilişkiye girmişti. Olayla ilgili görülen davada mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Özgür Kavi ile cinsel ilişkiye giren Carmen Maria T. hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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TAHLİYESİ İSTENDİ

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Kavi getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı müvekkilinin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasını talep etti. Özgür Kavi'nin tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak, tahliye kararı verilmesini istedi.

Sanık Özgür Kavi, "Söyleyecek çok şeyim var ama söyleyemiyorum" diyerek, tahliyesini talep etti. Savcı mağdur sanık Carmen Maria T.'nin, Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilerek rapor alınması için yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcı, kanıtların toplanmamış olması nedeniyle Özgür Kavi’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Carmen Maria T.'nin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

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KADIN HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Özgür Kavi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur sanık Carmen Maria T.'nin akıl hastalığı nedeniyle, 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası yerine, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması istendi. Diğer sanık Özgür Kavi'nin, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçlarından 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: DHA

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cinsel ilişki Bebek Sahili

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