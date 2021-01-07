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  4. Son dakika! Biden: Onlar protestocu değil teröristti

Son dakika! Biden: Onlar protestocu değil teröristti

07.01.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Biden: Onlar protestocu değil teröristti

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada "Onlar protestocu değil, teröristti. Trump demokrasimize zarar verdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ABD'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapıyor.

Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Dün özgürlüğün kalesine ve demokrasimize görülmemiş bir saldırı yapıldı.
Kimse onlara protestocu demesin onlar teröristti.

Trump demokrasimize zarar verdi. Eski askerleri siyasete alet etti. Mahkeme yargıçlarıyla başkanlığı kazanacağını düşündün. Daha seçim başlamadan mahkemede biteceğini düşünüyordu. Yargıçların başkanlığı hediye edeceğini düşünüyordu. Ama yargı sorumluluk aldı ve görevini yerine getirdi.

Adalet Bakanlığını kendi bürosu gibi kullanan bir başkan vardı. Demokrasimize yaptığı saldırılar Kongre'ye saldıralara kadar geldi.

Oy veren tüm halkın idaresini durdurmaya çalıştı.

"BAŞKAN KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Başkan kanunların üzerinde değildir. Hiçbir Başkan kral olamaz, yargı başkanın emirlerini yerine getirmek için görev yapmaz. Hukuk devletiyiz hukukla yönetiliriz.

Bu olaylar, demokratik kurumlarımızın güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi.

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