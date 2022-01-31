Son dakika: Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! Elazığ'da da yakından hissedildi (Son depremler)

Akdeniz, Ege ve Balıkesir'de yaşanan depremlerin ardından bir sarsıntı da Bingöl'de yaşandı. Saat 03.49 sularında gerçekleşen depremin şiddetini AFAD 4.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Elazığ Karakoçan olarak belirledi. Bingöl Valiliği depremin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı.

SON DAKİKA: BİNGÖL VE ELAZIĞ GECE YARISI DEPREMLE SALLANDI! İLK AÇIKLAMA...

Gece yarısı gerçekleşen depremin ardından Bingöl ve Elazığ'da yaşayan vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Depremle sallanan vatandaşların bazıları sokağa çıktı. Bingöl Valiliği sosyal medyadan yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Valilik depremle ilgili açıklama yaptı.

'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ'

'Saat 03:49'da merkezi Yayladere olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Merkezden de yoğun hissedilen deprem sonrası bölgedeki ilk taramalara göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza etsin.'



