HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü: "11 cesur milletvekili istifa ederse..."

Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü: "11 cesur milletvekili istifa ederse..."

08.02.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Bolu Belediye Başkanı Özcan, 11 milletvekilinin istifası durumunda ara seçime gidileceği iddiasını ortaya attı. Özcan, 11 cesur milletvekilinin istifa kararı alarak ülkenin menfaatini gözetmesi gerektiğini belirtti ve muhalefet liderlerine çağrıda bulundu.

Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü: "11 cesur milletvekili istifa ederse..."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'erken seçim' için çok konuşulacak bir formülü ortaya koydu."Bu gün saat 12:00 de Türkiye’yi aydınlığa çıkartacak. Ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım. İnşallah muhalefet hayır demez!" paylaşımıyla merak uyandıran Özcan, saat 12.00'de kameraların karşısına geçti.

ERKEN SEÇİM İÇİN '11 MİLLETVEKİLİ' FORMÜLÜ

Türkiye'nin çok önemli sorunları olduğunu ve artık bu duruma "dur" deme zamanının geldiğini belirtti. Muhalefet liderlerine çağrıda bulunan Bolu Belediye Başkanı Özcan, 'erken seçim' için 11 milletvekilinin istifasının yeterli olacağını iddia etti.

Şu ana kadar 19 milletvekilinin koltuğunun boşaltığını belirten Özcan, 11 milletvekilinin daha istifasıyla ara seçime gidileceğini savundu. '11 cesur milletvekili'ne ihtiyaç olduğunu söyleyerek, bir gün bile kaybedecek zamanının olmadığını belirtti.

İşte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'erken seçim' formülüyle ilgili yaptığı açıklama şöyle;

KRİTİK TARİH 15 MART

Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur milletvekili istifa ederse, ara seçim yapılacak. Seçmenin yüzde 56'sı sandık başına gidecek 30 milletvekili için. Bu da ara seçim olmaz genel seçime döner. Muhalefet bu öneriyi kabul ederse bu istifaların 15 Mart'ta genel kurulda kabul edilmesi gerekiyor. O yüzden bir gün bile kaybedecek gün yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel seçime gitmeme şansı yok. Öyle olursa kaybettiğini şimdiden ilan etmiş, kabul etmiş olur.

bb

"BEN ARTIK BİTTİ DİYORSAM, BU İŞ BİTMİŞTİR"

"Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki, milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır"

ad

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!
Paylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında flaş kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında flaş karar
Hem kar hem fırtına hem yağmur geliyor! Kritik saatler tek tek açıklandıHem kar hem fırtına hem yağmur geliyor! Kritik saatler tek tek açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

En Çok Okunan Haberler

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

İlginizi Çekebilir

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.